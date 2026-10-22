«Хоккенхаймринг» готов рассмотреть проведение Гран-при Ф-1 на замену при одном условии

Директор «Хоккенхаймринга» Йорн Теске заявил, что автодром готов рассмотреть возможность проведения Гран-при Формулы-1 на замену, если это поможет заключить долгосрочный контракт с чемпионатом.

«Скажу так: если проведение этапа на замену существенно повысило бы наши шансы заключить многолетний контракт и обеспечить Формуле-1 стабильное будущее на «Хоккенхаймринге», мы бы определённо очень серьёзно рассмотрели такой вариант. Но если бы было понятно, что речь идёт лишь об одной гонке на замену без каких-либо перспектив на будущее, я бы лично усомнился, стоит ли это затраченных усилий. С финансовой точки зрения это определённо не имело бы смысла.

Какую долгосрочную пользу принесла бы одна гонка? Кратковременное внимание СМИ, огромную известность во время самого события, а затем всё снова постепенно забылось бы. Лично я бы не стал отдавать предпочтение такому варианту, хотя должен подчеркнуть, что это исключительно моё мнение, а внутри команды мы к такому решению не приходили», — приводит слова Теске Motorsport Week.