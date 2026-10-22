Норрис раскрыл, чем ему нравится автодром Остин, и сравнил трассу с «Сузукой»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями, что делает Гран-при США в Остине особенным для него и сравнил трассу с этапом в Сузуке.

«Для меня это просто приятная неделя. Хорошая атмосфера, позитивные эмоции, отличная энергетика от всех вокруг, классные представления пилотов, хороший гольф. Здесь есть многое из того, что мне нравится. Приятные рестораны, вкусная еда, хорошая погода. В Остине есть всё, что помогает мне провести отличный уикенд. Думаю, в Остине одни из самых энергичных болельщиков.

Что касается трасс, то моя любимая — «Сузука». Во многом она похожа на автодром в Остине. Здесь хороший перепад высот и очень необычная конфигурация, сочетающая повороты разных типов. «Сузука» — единственная трасса в календаре в форме восьмёрки, поэтому у неё много общих черт с автодромом в Остине. Просто конфигурация немного отличается. На мой взгляд, в «Сузуке» больше сложных участков, а ошибки обходятся дороже и пространства для них меньше. Из-за этого сложнее найти предел возможностей машины, который необходимо раскрыть в квалификации. Поэтому я бы сказал, что «Сузука» немного сложнее трассы в Остине, хотя по конфигурации они довольно похожи. Так там чуть больше вызова, чем в Остине», — приводит слова Норриса аккаунт Spill The ATX в социальной сети TikTok.