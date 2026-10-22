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В «Ред Булл» назвали аспект, который в Ф-1 сложнее, чем сохранение персонала в команде

В «Ред Булл» назвали аспект, который в Ф-1 сложнее, чем сохранение персонала в команде
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Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о конкуренции в «Королевских гонках».

«Персонал всегда трудно сохранить. Думаю, победоносная организация в любом случае всегда динамична с точки зрения найма. Изменения происходят из-за амбиций людей, развития людей, а также потому, что ты хочешь, чтобы молодые люди росли.

Кроме того, это, я бы сказал, сложно, но это не самое сложное. Очевидно, побеждать в этой конкуренции очень трудно. Очень трудно победить конкурента. Именно это делает этот спорт фантастическим, потому что это непросто. Это одно из самых сложных инженерных соревнований в мире. Вот что сложнее: находить идеи лучше, чем у других», — приводит слова Ваше RacingNews365.

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