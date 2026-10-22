Экс-воспитанник «Ред Булл» Тиктум подписал контракт с дебютантом Ф-Е в сезоне-2026/2027

27-летний британский гонщик Дэниел Тиктум подписал контракт с австралийской командой-дебютантом Формулы-Е «Фортескью Зиро Рейсинг» перед дебютной кампанией коллектива в сезоне-2026/2027.

Напарником Тиктума станет бывший пилот «Купра Киро» Тейлор Барнард.

«Дэн — свирепый и конкурентоспособный. Он быстр, бесстрашен, победитель гонок в Формуле-E и не боится раздвигать границы. В «Фортескью» вызов тому, как всё всегда делалось, — часть нашей ДНК.

Мы хотим эту жажду в нашем гараже в сочетании с дисциплиной и командной работой, необходимыми для достижения результатов. Дэн привносит в команду опыт, силу и победный характер. У Дэна репутация невероятно быстрого гонщика и жёсткого борца. Как новой команде нам многое нужно доказать, и вместе мы все можем показать, на что способна «Фортескью Зиро Рейсинг», — приводит слова руководителя команды Джима Райта пресс-служба коллектива.