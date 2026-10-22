Испанский журналист — о молодом Алонсо: оставалось лишь признать — это будет гений

Испанский журналист Раймонд Бланкафорт высказался о том, как двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») восхитил гонщиков и журналистов на старте своей карьеры.

«По случаю Гран-при Испании [в 1996 году ] была организована гонка на закрытом картинге в Palau Sant Jordi. Там гонялись Адриан Кампос и многие другие. И был Фернандо Алонсо, который гонялся в картинге с Марко Генисом. Они хотели гонщика, который снимал бы изображения с трассы во время гонки с камерой на карте, и выбрали для этого Фернандо Алонсо.

И тогда, в тот день, Кампос увидел, как Фернандо Алонсо играючи управляет картом, и сказал: «Этот парень станет чемпионом». Годы спустя Адриан: «Когда тот парень пропустил всех вперёд, чтобы затем обогнать нас одного за другим и всё это снять, это меня поразило». Ощущение снаружи не похожи на те, что испытывают изнутри. Снаружи ты знаешь то, что тебе рассказывают. Мы, журналисты, говорим, что гонщики всегда врут (смеётся). Но нам было ясно, что Фернандо Алонсо — гонщик, подающий надежды. А затем, в первых двух гонках Формулы «Ниссан», всё стало совершенно ясно.

С первого момента он меня поразил. Оставалось лишь признать — это будет гений. С первой гонки. С первой гонки были люди, которым было совершенно ясно, что он попадёт в Ф-1. Он способен стать чемпионом — об этом мы мечтали. Он меня поражал, потому что я видел его другим. Есть люди, которых ты видишь другими. И Фернандо Алонсо тех времён не имеет ничего общего с нынешним. Он был замкнутым, ему было очень трудно говорить.

Но когда он был внутри машины, это был другой человек. Ты видел, что он делал вещи лёгкими, они у него получались. Если у тебя получается, тебе это нравится, и если добавить к этому работу, успех гарантирован. Более того: талант очень важен, но без работы ничего не сделать. И он всегда был одержим работой. Если смотреть только на талант, который у него есть в машине, Алонсо — один из лучших в истории. Точно», — приводит слова Бланкфорта Mundo Deportivo.