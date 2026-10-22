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«Неизбежно сказывается на команде». Хорнер — о Вольфе, разбившем наушники в сезоне-2021

«Неизбежно сказывается на команде». Хорнер — о Вольфе, разбившем наушники в сезоне-2021
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об экспрессивном поведении Тото Вольфа («Мерседес») в сезоне-2021, когда он разбивал наушники во время этапов.

«У меня всегда было одно мнение на подобное — если твои сотрудники видят, что ты как руководитель нервничаешь или хоть в какой-то степени проявляешь подобную экспрессию, то это неизбежно сказывается на них и всех окружающих, и это очень сковывает их.

Так что [когда увидел это] я понимал, что они под большим давлением и напряжением, если Тото в Бразилии кричит в камеру или разбивает наушники. Люди вокруг него не могут этого не чувствовать. И естественная человеческая реакция — замкнуться и спрятаться», — сказал Хорнер в подкасте High Performance.

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