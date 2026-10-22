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Журналист рассказал, как самым первым проехал по построенному автодрому в Барселоне

Журналист рассказал, как самым первым проехал по построенному автодрому в Барселоне
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Испанский журналист Раймонд Бланкафорт рассказал, что стал первым человеком, который проехал по построенному автодрому в Барселоне в 1991 году.

«Я оказался первым, кто проехался по автодрому. И это была случайность. Я поехал брать интервью у президента RACC в его офисе в Барселоне. Затем ему позвонили и сказали, что именно в то утро они закончили «сшивать» трассу. Он сказал мне: «Хочешь пойти посмотреть?» И я ответил: «Да». Мы приехали, и руководитель работ сказал мне, что если я хочу проехать круг на низкой скорости, я могу это сделать. И, естественно… я согласился», — приводит слова Бланкфорта издание Mundo Deportivo.

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