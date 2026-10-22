Марко — о Расселле: сомневаюсь, что у него появится ещё шанс стать чемпионом мира

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 28-летнем британском гонщике Джордже Расселле, который выступает за команду «Мерседес».

«Это, безусловно, огромный и серьёзный психологический удар. Расселл больше не первый номер. Эту позицию явно занял [Андреа Кими] Антонелли. Расселл был одним из топ-пилотов. Я сомневаюсь, что у него когда-нибудь появится ещё один шанс стать чемпионом мира или что он где-либо достигнет статуса первого номера», — приводит слова Марко F1oversteer.

После 17 этапов сезона-2026 Расселл второй в личном зачёте — 238 очков. Его напарник Антонелли первый — 340.