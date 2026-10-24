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«Кадиллак» поможет Колтону Херте заработать последний балл для суперлицензии Ф-1

«Кадиллак» поможет Колтону Херте заработать последний балл для суперлицензии Ф-1
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Команда «Кадиллак» планирует предоставить американцу Колтону Херте ещё одну возможность выступить в первой тренировке Гран-при Формулы-1 в оставшейся части сезона-2026. По информации GPblog, это позволит гонщику заработать недостающий балл для получения суперлицензии.

Херта уже принял участие в первой тренировке Гран-при США. Чтобы получить суперлицензию, необходимую для выступлений в гонках Формулы-1, ему осталось набрать одно очко. За участие в первой тренировке пилот получает один балл при условии, что проедет не менее 100 км и не станет виновником аварии.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Свободная практика 1
23 октября 2026, пятница. 20:30 МСК
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За сезон у Херты было четыре выхода в первой тренировке, и он мог набрать до четырёх баллов, но в Монце из-за гидравлической проблемы проехал только пять кругов и упустил эту возможность.

По данным источника, «Кадиллак» рассчитывает предоставить Херте пятую возможность выступить в первой тренировке, но пока неизвестно