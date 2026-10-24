Марк Маркес завоевал поул в Австралии, несмотря на падение. Мартин — 4-й, Бедзекки — 9-й

Пилот «Дукати» Марк Маркес завоевал поул на Гран-при Австралии в Филлип-Айленде, несмотря на падение в начале второго сегмента квалификации.

Маркес показал лучшее время — 1:34.203, опередив своего брата Алекса Маркеса на 1.494 секунды. Жоанн Зарко из «ЛЧР-Хонды» пробился из первого сегмента и занял третье место. Лидер чемпионата Хорхе Мартин стал лучшим из пилотов «Априльи», показав четвёртое время.

Трасса была мокрой после ночных дождей, а новый ливень в начале второго сегмента усложнил ситуацию. Маркес стал первой жертвой ухудшившихся условий, упав в четвёртом повороте через три минуты после начала сессии, не показав времени. Од