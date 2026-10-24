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MotoGP, Гран-при Австралии — 2026: квалификация, результаты

Марк Маркес завоевал поул в Австралии, несмотря на падение. Мартин — 4-й, Бедзекки — 9-й
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Пилот «Дукати» Марк Маркес завоевал поул на Гран-при Австралии в Филлип-Айленде, несмотря на падение в начале второго сегмента квалификации.

MotoGP 2026. Этап 19, Филлип-Айленд, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация 2
24 октября 2026, суббота. 03:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:34.203
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.494
3
Жоанн Зарко
Honda
+1.503

Маркес показал лучшее время — 1:34.203, опередив своего брата Алекса Маркеса на 1.494 секунды. Жоанн Зарко из «ЛЧР-Хонды» пробился из первого сегмента и занял третье место. Лидер чемпионата Хорхе Мартин стал лучшим из пилотов «Априльи», показав четвёртое время.

Трасса была мокрой после ночных дождей, а новый ливень в начале второго сегмента усложнил ситуацию. Маркес стал первой жертвой ухудшившихся условий, упав в четвёртом повороте через три минуты после начала сессии, не показав времени. Од