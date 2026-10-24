Ферстаппен оценил начало уикенда Гран-при США, раскритиковав трассу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при США. По словам нидерландца, неровное покрытие трассы осложняет поиск оптимальных настроек болида.

«Из-за большого количества неровностей и кочек на трассе задача сильно усложняется. Мы старались найти подходящий ритм и правильный баланс машины. В перерыве между первой и второй практикой мы сосредоточились именно на этих аспектах. Нам ещё многое предстоит сделать, но начало уикенда получилось неплохим», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Третья свободная практика Гран-при США начнётся сегодня в 20:30 мск.