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Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — четвёртый

Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — четвёртый
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В субботу, 24 октября, на трассе «Филлип-Айленд» состоялся спринт 19-го этапа чемпионата MotoGP сезона-2026 — Гран-при Австралии. Победителем стал испанский гонщик «Дукати» Марк Маркес. Второе место занял его брат Алекс Маркес, также представляющий «Дукати», третьим финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «ВР46».

MotoGP. Гран-при Австралии. Спринт:

  1. Марк Маркес («Дукати») — 19:09.411.
  2. Алекс Маркес («Дукати») +0.323.
  3. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.590.
  4. Марко Бедзекки («Априлья») +1.074.
  5. Педро Акоста («КТМ») +3.689.
  6. Аи Огура («Априлья») +6.146.
  7. Брэд Биндер («КТМ») +7.433.
  8. Джек Миллер («Ямаха») +7.782.
  9. Диего Морейра («Хонда») +10.722.
  10. Икер Лекуона («Дукати») +10.773.
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