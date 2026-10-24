Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — четвёртый
В субботу, 24 октября, на трассе «Филлип-Айленд» состоялся спринт 19-го этапа чемпионата MotoGP сезона-2026 — Гран-при Австралии. Победителем стал испанский гонщик «Дукати» Марк Маркес. Второе место занял его брат Алекс Маркес, также представляющий «Дукати», третьим финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «ВР46».
MotoGP. Гран-при Австралии. Спринт:
- Марк Маркес («Дукати») — 19:09.411.
- Алекс Маркес («Дукати») +0.323.
- Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.590.
- Марко Бедзекки («Априлья») +1.074.
- Педро Акоста («КТМ») +3.689.
- Аи Огура («Априлья») +6.146.
- Брэд Биндер («КТМ») +7.433.
- Джек Миллер («Ямаха») +7.782.
- Диего Морейра («Хонда») +10.722.
- Икер Лекуона («Дукати») +10.773.