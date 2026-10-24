Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — четвёртый

В субботу, 24 октября, на трассе «Филлип-Айленд» состоялся спринт 19-го этапа чемпионата MotoGP сезона-2026 — Гран-при Австралии. Победителем стал испанский гонщик «Дукати» Марк Маркес. Второе место занял его брат Алекс Маркес, также представляющий «Дукати», третьим финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «ВР46».

MotoGP. Гран-при Австралии. Спринт: