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Ферстаппен — о словах владельца трассы ГП США: пусть прокатится, он даже ходить не сможет

Ферстаппен — о словах владельца трассы ГП США: пусть прокатится, он даже ходить не сможет
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на комментарии владельца трассы в Остине Бобби Эпштейна о состоянии покрытия.

«Приглашаю его прокатиться на моей машине. Посмотрим, как он выберется из неё через пять кругов. Он даже ходить не сможет. В очень быстром секторе между поворотами №4 и №5 огромные неровности. Я понимаю, что состояние покрытия здесь представляет проблему, но об этом следовало позаботиться заранее.

Они понимают, о чём мы говорим, но нужно найти способ решить эту проблему в будущем. Можно просто уложить новый асфальт, но через год-два проблема вернётся. Нужно разобраться в причинах гораздо глубже. В конечном счёте я считаю, что ФИА и Формула-1 должны строже подходить к этому вопросу. Я понимаю, что всё это стоит больших денег, но, если известно, что грунт под трассой смещается, нужно полностью снять покрытие, раскопать основание и заложить новый фундамент», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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