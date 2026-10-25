Марко: на 2027 год в «Рейсинг Буллз» выбор должен быть сделан в пользу Николы Цолова

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что на сезон-2027 место в «Рейсинг Буллз» следует отдать нынешнему гонщику Ф-2 Николе Цолову, а не боевому пилоту команды Лиаму Лоусону.

«Я согласен с высказыванием Матешица: «Мы не покупаем звёзд, мы создаём звёзд». Мы всегда искали собственных пилотов, способных побеждать в Гран-при. За несколькими исключениями, эта стратегия работала. В соответствии с этой философией непростой выбор между Лиамом Лоусоном и Николой Цоловым в «Рейсинг Буллз» на самом деле должен быть сделан в пользу Цолова», — приводит слова Марко издание GPblog.

Напомним, команда до сих пор не подтвердила окончательный выбор пилотов на предстоящий сезон.