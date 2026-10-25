«Дакар»-2027 перенесён из Саудовской Аравии, марафон примет другая страна

Ралли-марафон «Дакар» в 2027 году не состоится в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба соревнования.

«Организаторы ралли «Дакар» Amaury Sport Organisation (A.S.O.) и Saudi Motorsport Company (SMC) совместно приняли решение не проводить «Дакар» в Саудовской Аравии в 2027 году. Ралли было запланировано на период с 1 по 15 января, однако решение принято в связи с последними событиями в регионе. Это исключительная и разовая мера, согласованная с Автомобильной и мотоциклетной федерацией Саудовской Аравии (SAMF) при поддержке ФИА и ФИМ.

«Дакар»-2027 состоится. Гонка пройдёт на территории другой страны, а её организацией займётся A.S.O. Место проведения объявят отдельно в ближайшие дни. A.S.O. напрямую взаимодействует с участниками, командами и партнёрами, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям.

Саудовская Аравия примет «Дакар» в 2028 году. Этот выпуск станет особенным: он будет посвящён 50-му проведению ралли. Обе организации уже работают над тем, чтобы юбилейное событие стало выдающимся моментом в истории «Дакара» и Саудовской Аравии. Их общая цель – вновь провести знаковое соревнование мирового уровня, соответствующее самым высоким стандартам», — сообщается в официальном заявлении.

Напомним, ранее испанское издание Marca сообщало, что марафон может пройти в Марокко.