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Бортолето побил рекорд Баттона по штрафным позициям на старте. Бразилец потерял 80 мест

Бортолето побил рекорд Баттона по штрафным позициям на старте. Бразилец потерял 80 мест
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Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето получил суммарно 80 штрафных позиций на стартовой решётке Гран-при США. Бразилец побил рекорд Дженсона Баттона, который в 2015 году потерял 70 позиций перед Гран-при Мексики.

Бортолето получил два штрафа за использование дополнительных элементов силовой установки. Первый составил 20 позиций за установку четвёртого накопителя энергии (ES) и четвёртого блока управляющей электроники (PU-CE).

Позднее бразилец получил ещё 60 позиций за установку пятого двигателя внутреннего сгорания (ICE), пятого турбокомпрессора (TC), пятого комплекта выхлопной системы (EXH), пятого накопителя энергии (ES), пятого блока управляющей электроники (PU-CE), четвёртого MGU-K и седьмого вспомогательного компонента силовой установки (PU-ANC).

Предыдущий рекорд принадлежал Дженсону Баттону. Перед Гран-при Мексики 2015 года штраф пилота «Макларена» вырос до 70 позиций после двух замен силовой установки и других элементов.

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Источник: Бортолето был лучшим в боевых тестах «Макларена» с Пиастри и Норрисом в 2024-м
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