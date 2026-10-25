Хаджар — о квалификации: доволен, как нам удалось переломить ситуацию

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар признался, что остался доволен прогрессом команды по ходу уикенда Гран-при США, несмотря на многочисленные проблемы.

«Для меня этот уикенд стал настоящей катастрофой. У меня постоянно аннулировали круги. На третьей тренировке мне не удалось завершить ни одного круга на мягких шинах, но я понимал, что у машины есть потенциал. Иногда мне удавалось проехать половину круга, и я чувствовал себя комфортно, но завершить попытку так и не получалось.

Однако в квалификации машина наконец стала работать для меня гораздо лучше. Мы очень глубоко погрузились в работу с настройками, перепробовали множество вариантов за этот уикенд, и это действительно окупилось. Поэтому результат приносит огромное удовлетворение. Но я всё же немного разочарован, и дело даже не столько в последнем круге, сколько в первой попытке в третьем сегменте. Да, к финальному кругу состояние трассы ухудшилось, и сама попытка получилась не лучшей, но условия были одинаковыми для всех.

На первом круге я почувствовал, что потерял очень много времени из-за мощного попутного ветра. Мне казалось, что я мог проехать быстрее, но я доволен тем, как нам удалось переломить ситуацию. Думаю, у нас был шанс занять место в первом ряду», — приводит слова Хаджара Racingnews365.