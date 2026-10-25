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Стролл начнёт Гран-при США с пит-лейна из-за замены элементов СУ и изменения настроек

Стролл начнёт Гран-при США с пит-лейна из-за замены элементов СУ и изменения настроек
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл начнёт гонку Гран-при США с пит-лейна из-за изменения настроек подвески без разрешения ФИА. Кроме того, у канадца выявили превышение лимита компонентов силовой установки и несколько других нарушений.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:35:16.650
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+13.078
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+17.485

Согласно официальному отчёту технического делегата ФИА, на машине Стролла установили шестой двигатель внутреннего сгорания при разрешённых четырёх, седьмой турбокомпрессор при лимите в четыре, восьмой накопитель энергии при разрешённых трёх, седьмой блок управляющей электроники при лимите в три и девятый вспомогательный компонент силовой установки при разрешённых шести.

Также все элементы силовой установки заменили без согласования с техническим делегатом ФИА. Кроме того, машина не находилась под опломбировкой в установленные сроки после квалификации и перед гонкой.

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