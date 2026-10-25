Стролл начнёт Гран-при США с пит-лейна из-за замены элементов СУ и изменения настроек

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл начнёт гонку Гран-при США с пит-лейна из-за изменения настроек подвески без разрешения ФИА. Кроме того, у канадца выявили превышение лимита компонентов силовой установки и несколько других нарушений.

Согласно официальному отчёту технического делегата ФИА, на машине Стролла установили шестой двигатель внутреннего сгорания при разрешённых четырёх, седьмой турбокомпрессор при лимите в четыре, восьмой накопитель энергии при разрешённых трёх, седьмой блок управляющей электроники при лимите в три и девятый вспомогательный компонент силовой установки при разрешённых шести.

Также все элементы силовой установки заменили без согласования с техническим делегатом ФИА. Кроме того, машина не находилась под опломбировкой в установленные сроки после квалификации и перед гонкой.