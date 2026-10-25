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Хорхе Мартин может вернуться в MotoGP на Гран-при Малайзии после перелома руки

Хорхе Мартин может вернуться в MotoGP на Гран-при Малайзии после перелома руки
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Претендент на титул MotoGP Хорхе Мартин может выступить на Гран-при Малайзии в Сепанге, который пройдёт через неделю. После дополнительного обследования у испанца подтвердился только один перелом, поэтому он останется в Австралии для лечения.

Напомним, в субботу Мартин сломал руку во время спринтерской гонки на Гран-при Австралии. Изначально в «Априлье» предполагали, что гонщик получил переломы обеих костей правого предплечья – лучевой и локтевой. Однако подозрение на перелом локтевой кости не подтвердилось.

«Хорхе Мартин прошёл компьютерную томографию для оценки состояния после травмы, полученной накануне. Единственное подтверждённое повреждение – перелом дистального отдела лучевой кости без смещения. В связи с этим гонщик не вернётся в Испанию и в ближайшие дни пройдёт необходимое лечение», — сообщается в заявлении «Априльи».

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