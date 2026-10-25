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«Я рассчитывал на места с третьего по пятое». Вольф удивился поулу Антонелли в США

«Я рассчитывал на места с третьего по пятое». Вольф удивился поулу Антонелли в США
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не ожидал завоевания поула Андреа Кими Антонелли на Гран-при США.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
25 октября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34.035
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.179
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.215

«Это всё ещё немного удивительно. В гараже был один гость, который спросил меня, чего я жду от квалификации. Я ответил, что рассчитываю на места с третьего по пятое. Теперь этот человек считает меня совершенно некомпетентным в оценке ситуации, но мы сами не ожидали увидеть такой круг», — приводит слова Вольфа издание Gpblog.

Напомним, в Остине итальянец может побить рекорд Себастьяна Феттеля и стать самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории. Для этого ему необходимо оторваться от всех своих преследователей на 125 очков.

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