«Я рассчитывал на места с третьего по пятое». Вольф удивился поулу Антонелли в США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не ожидал завоевания поула Андреа Кими Антонелли на Гран-при США.

«Это всё ещё немного удивительно. В гараже был один гость, который спросил меня, чего я жду от квалификации. Я ответил, что рассчитываю на места с третьего по пятое. Теперь этот человек считает меня совершенно некомпетентным в оценке ситуации, но мы сами не ожидали увидеть такой круг», — приводит слова Вольфа издание Gpblog.

Напомним, в Остине итальянец может побить рекорд Себастьяна Феттеля и стать самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории. Для этого ему необходимо оторваться от всех своих преследователей на 125 очков.