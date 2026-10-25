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Боттас впервые прокомментировал слухи о потере места в «Кадиллаке»

Боттас впервые прокомментировал слухи о потере места в «Кадиллаке»
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что не беспокоится из-за слухов о своём будущем в команде.

«Переживаю ли я о возможной потере места? Нет. Я слышал некоторые слухи, но знаю, как обстоят мои дела, и у меня всё в порядке. Что поделать, это Формула-1. Все хотят выступать в Формуле-1, так что всё устроено именно так», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

Напомним, издание The Race сообщило, что «Кадиллак» рассматривает возможность замены Валттери Боттаса на сезон-2027. Главным кандидатом на место является американец Колтон Херта, также среди замен фигурирует экс-пилот «Ред Булл» Юки Цунода.

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