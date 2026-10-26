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Алексей Попов: для Расселла быть в 50 секундах от Антонелли — не очень здорово

Алексей Попов: для Расселла быть в 50 секундах от Антонелли — не очень здорово
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при США.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:35:16.650
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+13.078
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+17.485

«Пиастри с Расселлом реально ехали в своей лиге, и всю дорогу была борьба между ними. У них был один и тот же пит-стоп, у них были старые шины, старый «хард» под конец. Пиастри не очень быстро ехал, но и Расселл, как ни старался, обогнать его не мог. В итоге они седьмой и восьмой, но реально более чем в 50 секундах.

Понимаете, что для Расселла быть в 50 секундах и восьмым, при том что Антонелли победил, ну это как бы не очень здорово», — сказал Алексей в видео для канала «Гаснут Огни».

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