Вольф ответил на заявление Марко, что Расселл никогда не станет чемпионом мира

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с мнением бывшего советника «Ред Булл» Хельмута Марко, который усомнился, что британский пилот Джордж Расселл ещё получит шанс побороться за титул чемпиона Формулы-1.

«Он мой австрийский не совсем друг, но я уважаю его мнение. Однако в случае с Джорджем он ошибается. У Джорджа есть все необходимые способности [чтобы стать чемпионом]. Думаю, ему просто не подходит машина. В начале сезона, возможно, ему было непросто справиться с ситуацией: он рассчитывал, что этот год станет его годом, но по другую сторону гаража оказался вундеркинд, который начал постепенно отбирать у него позиции.

Я считаю, что в новом сезоне, если мы предоставим Джорджу быструю машину, у него вполне будет шанс. У него есть абсолютно всё необходимое, чтобы выиграть чемпионат. Поэтому мне кажется, что слишком легко забывать о всех тех годах, когда он побеждал в Формуле-2 и Формуле-3 в дебютных сезонах, а также два года подряд выигрывал чемпионаты Европы по картингу. Всё это по-прежнему имеет значение», — приводит слова Вольфа издание PlanetF1.