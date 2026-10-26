15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф ответил на заявление Марко, что Расселл никогда не станет чемпионом мира

Вольф ответил на заявление Марко, что Расселл никогда не станет чемпионом мира
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с мнением бывшего советника «Ред Булл» Хельмута Марко, который усомнился, что британский пилот Джордж Расселл ещё получит шанс побороться за титул чемпиона Формулы-1.

«Он мой австрийский не совсем друг, но я уважаю его мнение. Однако в случае с Джорджем он ошибается. У Джорджа есть все необходимые способности [чтобы стать чемпионом]. Думаю, ему просто не подходит машина. В начале сезона, возможно, ему было непросто справиться с ситуацией: он рассчитывал, что этот год станет его годом, но по другую сторону гаража оказался вундеркинд, который начал постепенно отбирать у него позиции.

Я считаю, что в новом сезоне, если мы предоставим Джорджу быструю машину, у него вполне будет шанс. У него есть абсолютно всё необходимое, чтобы выиграть чемпионат. Поэтому мне кажется, что слишком легко забывать о всех тех годах, когда он побеждал в Формуле-2 и Формуле-3 в дебютных сезонах, а также два года подряд выигрывал чемпионаты Европы по картингу. Всё это по-прежнему имеет значение», — приводит слова Вольфа издание PlanetF1.

Связанная новость:
Марко — о Расселле: сомневаюсь, что у него появится ещё шанс стать чемпионом мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android