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Джордж Расселл: для меня главное — победа «Мерседеса» в Кубке конструкторов

Джордж Расселл: для меня главное — победа «Мерседеса» в Кубке конструкторов
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл намерен вместе с инженерами команды изучить данные, чтобы выяснить причины потери темпа на Гран-при США Формулы-1. Британец признал, что пока не понимает, почему настолько уступал напарнику Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:35:16.650
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+13.078
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+17.485

«Сейчас у меня нет ответов, и мне нужно взять 24 часа, чтобы всё обдумать и мыслить ясно. Рабочий диапазон болида очень узкий. Мы видели это в Малайзии: Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке, а затем мы квалифицировались четвёртым и восьмым. На этом уикенде мы оба были в числе лидеров во втором сегменте квалификации, но в третьем сегменте я оказался далеко позади, как и в гонке.

Он, очевидно, был исключительно конкурентоспособен, и есть признаки того, что рабочий диапазон машины очень мал. Надеюсь, это объясняет, почему мне не хватало темпа, но мне нужно серьёзно разобраться в ситуации вместе с командой, потому что трудно понять, почему я настолько уступаю.

Для меня главное — победа команды в Кубке конструкторов. Я хотел бы финишировать лучшим среди остальных, но второе, третье или пятое место — это не титул чемпиона, поэтому для меня это ничего не значит», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

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