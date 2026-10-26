Джордж Расселл: для меня главное — победа «Мерседеса» в Кубке конструкторов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл намерен вместе с инженерами команды изучить данные, чтобы выяснить причины потери темпа на Гран-при США Формулы-1. Британец признал, что пока не понимает, почему настолько уступал напарнику Андреа Кими Антонелли.

«Сейчас у меня нет ответов, и мне нужно взять 24 часа, чтобы всё обдумать и мыслить ясно. Рабочий диапазон болида очень узкий. Мы видели это в Малайзии: Антонелли показал лучшее время в третьей тренировке, а затем мы квалифицировались четвёртым и восьмым. На этом уикенде мы оба были в числе лидеров во втором сегменте квалификации, но в третьем сегменте я оказался далеко позади, как и в гонке.

Он, очевидно, был исключительно конкурентоспособен, и есть признаки того, что рабочий диапазон машины очень мал. Надеюсь, это объясняет, почему мне не хватало темпа, но мне нужно серьёзно разобраться в ситуации вместе с командой, потому что трудно понять, почему я настолько уступаю.

Для меня главное — победа команды в Кубке конструкторов. Я хотел бы финишировать лучшим среди остальных, но второе, третье или пятое место — это не титул чемпиона, поэтому для меня это ничего не значит», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.