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Антонелли признался, что его насторожил ранний пит-стоп Ферстаппена в Остине

Антонелли признался, что его насторожил ранний пит-стоп Ферстаппена в Остине
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что беспокоился из-за тактики четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на Гран-при США. Ранний пит-стоп гонщика «Ред Булл» заставил итальянца задуматься о возможном преимуществе соперника, однако стратегия «Мерседеса» в итоге позволила обойтись одним заездом в боксы.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:35:16.650
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+13.078
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+17.485

«В начале я немного забеспокоился, [когда увидел, что Ферстаппен заехал на пит-стоп]. Но нам удалось продлить первый отрезок, и темп на шинах «медиум» снова стал хорошим. Мы смогли оставаться на трассе дольше, не теряя слишком много времени.

После первого отрезка на «медиуме» мы поняли, что можем перейти на стратегию с одним пит-стопом. Честно говоря, шины «хард» оказались очень стойкими, поэтому я был вполне уверен, что смогу доехать на них до финиша. Я просто не знал, насколько сильно придётся беречь резину, но всё прошло хорошо, и машина вела себя отлично», — приводит слова Антонелли издание RaceFans.

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