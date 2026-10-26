Антонелли признался, что его насторожил ранний пит-стоп Ферстаппена в Остине

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что беспокоился из-за тактики четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на Гран-при США. Ранний пит-стоп гонщика «Ред Булл» заставил итальянца задуматься о возможном преимуществе соперника, однако стратегия «Мерседеса» в итоге позволила обойтись одним заездом в боксы.

«В начале я немного забеспокоился, [когда увидел, что Ферстаппен заехал на пит-стоп]. Но нам удалось продлить первый отрезок, и темп на шинах «медиум» снова стал хорошим. Мы смогли оставаться на трассе дольше, не теряя слишком много времени.

После первого отрезка на «медиуме» мы поняли, что можем перейти на стратегию с одним пит-стопом. Честно говоря, шины «хард» оказались очень стойкими, поэтому я был вполне уверен, что смогу доехать на них до финиша. Я просто не знал, насколько сильно придётся беречь резину, но всё прошло хорошо, и машина вела себя отлично», — приводит слова Антонелли издание RaceFans.