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Расписание трансляций Гран-при Мексики Формулы-1 — 2026

Расписание трансляций Гран-при Мексики Формулы-1 — 2026
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С 30 октября по 1 ноября в Мехико (Мексика) состоится 19-й этап сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Мексики.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Мексике покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано, однако «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1, Гран-при Мексики — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 30 октября:
21:30. Первая тренировка Гран-при Мексики.

Суббота, 31 октября:
1:00. Вторая тренировка Гран-при Мексики.
20:30. Третья тренировка Гран-при Мексики.

Воскресенье, 1 ноября:
00:00. Квалификация Гран-при Мексики.
23:00. Гонка Гран-при Мексики.

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