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Оруджев ответил, почему режим VSC не повлиял на борьбу Ферстаппена и Хэмилтона за подиум

Оруджев ответил, почему режим VSC не повлиял на борьбу Ферстаппена и Хэмилтона за подиум
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, защищающий красные цвета «Феррари», не обогнал бы четырёхкратного чемпиона серии и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за подиум на Гран-при США в Остине без режима виртуальной машины безопасности (VSC).

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:35:16.650
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+13.078
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+17.485

«Прошёл бы Хэмилтон Ферстаппена без VSC? В «Ред Булл» считают, что нет. Мне тоже кажется, что не прошёл бы. Макс бы защищался жёстче на последних кругах», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

На Гран-при США в Остине Хэмилтон финишировал четвёртым, Ферстаппен — третьим.

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