Оруджев ответил, почему режим VSC не повлиял на борьбу Ферстаппена и Хэмилтона за подиум

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, защищающий красные цвета «Феррари», не обогнал бы четырёхкратного чемпиона серии и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за подиум на Гран-при США в Остине без режима виртуальной машины безопасности (VSC).

«Прошёл бы Хэмилтон Ферстаппена без VSC? В «Ред Булл» считают, что нет. Мне тоже кажется, что не прошёл бы. Макс бы защищался жёстче на последних кругах», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

На Гран-при США в Остине Хэмилтон финишировал четвёртым, Ферстаппен — третьим.