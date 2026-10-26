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Оруджев: «Кадиллак» может любого посадить, хоть Погачара из велогонок

Оруджев: «Кадиллак» может любого посадить, хоть Погачара из велогонок
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев высказался о выборе напарника для Серхио Переса в «Кадиллаке» на сезон-2027 Формулы-1.

«Кого «Кадиллаку» стоит взять в напарники Пересу на 2027-й? Вот вообще без разницы. С их машиной в данный момент они могут любого посадить, хоть [Тадея] Погачара из велогонок — всё равно будут последними. Так что на их месте, я думаю, влияет только, кто какой бюджет принесёт», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Несколько дней назад The Race вновь вернулось к слухам о том, что «Кадиллак» может заменить Валттери Боттаса на сезон-2027. Но сам финский гонщик уверяет: у него всё в порядке

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