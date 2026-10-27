Монтойя удивился штрафу Расселла за срезку на первом круге Гран-при США

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя не согласился с пятисекундным штрафом Джорджа Расселла за срезку поворота №12 и возвращение на трассу впереди Оскара Пиастри на первом круге Гран-при США. Британец финишировал восьмым, тогда как его напарник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли одержал победу.

«Я удивлён штрафом Джорджа, потому что он на самом деле не получил преимущества. Если бы он его получил, то оказался бы рядом с Исаком Хаджаром. Рядом с ним не было бы пилота «Макларена». Поэтому я был несколько удивлён таким решением. Но это уже вопрос к ФИА. У них свой взгляд на ситуацию», – приводит слова Монтойи Motorsport.

Отметим, что изначально за такое нарушение Расселла должны были наказать 10-секундным штрафом, однако стюарды учли смягчающие обстоятельства.