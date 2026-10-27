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Монтойя удивился штрафу Расселла за срезку на первом круге Гран-при США

Монтойя удивился штрафу Расселла за срезку на первом круге Гран-при США
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя не согласился с пятисекундным штрафом Джорджа Расселла за срезку поворота №12 и возвращение на трассу впереди Оскара Пиастри на первом круге Гран-при США. Британец финишировал восьмым, тогда как его напарник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли одержал победу.

Формула-1 2026. Этап 18, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
25 октября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:35:16.650
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+13.078
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+17.485

«Я удивлён штрафом Джорджа, потому что он на самом деле не получил преимущества. Если бы он его получил, то оказался бы рядом с Исаком Хаджаром. Рядом с ним не было бы пилота «Макларена». Поэтому я был несколько удивлён таким решением. Но это уже вопрос к ФИА. У них свой взгляд на ситуацию», – приводит слова Монтойи Motorsport.

Отметим, что изначально за такое нарушение Расселла должны были наказать 10-секундным штрафом, однако стюарды учли смягчающие обстоятельства.

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