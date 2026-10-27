После 18-го этапа Формулы-1, Гран-при США в Остине, лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» ещё больше укрепил свои позиции в личном зачёте. При этом итальянец проводит лишь второй сезон в Формуле-1.

Антонелли опережает своего напарника Джорджа Расселла на 123 очка, а семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Феррари» – на 124. Чтобы досрочно завоевать титул, итальянцу достаточно финишировать не ниже девятого места на Гран-при Мексики, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сколько чемпионских титулов в Формуле-1 завоюет Андреа Кими Антонелли?»

Отметим, что в случае чемпионства в Мексике Антонелли побьёт рекорд Себастьяна Феттеля и станет самым молодым чемпионом мира в Формуле-1. Итальянцу будет 20 лет, 2 месяца и 7 дней, тогда как немец стал обладателем кубка в 23 года и 134 дня.