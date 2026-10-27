Хэмилтон назвал две проблемы, помешавшие ему добиться подиума на Гран-при США

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что помешало ему добиться более высокого результата на Гран-при США. Напомним, британец финишировал четвёртым.

«Думаю, на следующих этапах, если мне удастся по-настоящему разобраться с проблемой баланса, я смогу добиваться гораздо лучших результатов. Если бы у меня был нужный баланс… Даже если бы настройки машины соответствовали тому состоянию, в котором она была на последнем отрезке, я боролся бы за позиции до самого финиша. А если бы удалось сделать ещё один шаг вперёд, думаю, мы могли бы лучше выступить и в квалификации. Так что есть над чем поработать.

Я решил взять два комплекта средних шин, потому что мы не думали, что жёсткие окажутся хорошим вариантом. Оглядываясь назад, понимаю, что лучше было бы взять два комплекта именно их. Жёсткие шины оказались лучшими. В итоге мне пришлось стартовать на использованном мягком комплекте. Разница между использованными и новыми шинами составляет две секунды по времени на дистанции гонки, к тому же это влияет и на старт по сравнению с соперниками, которые используют новые шины. Все машины впереди меня стартовали на новых шинах, но я хорошо тронулся с места и почти вышел на третье место. Однако Шарль Леклер оказался с внешней стороны, и мне не удалось воспользоваться этой возможностью», – приводит слова Хэмилтона Rac