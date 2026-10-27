Берман: с учётом всех обстоятельств 10-секундный штраф за контакт с Гасли — это безумие

Пилот «Хааса» Оливер Берман назвал чрезмерно суровым 10-секундный штраф, полученный за столкновение с Пьером Гасли («Альпин») на Гран-при США.

«Честно говоря, я был в шоке. В лучшем случае это гоночный инцидент. Я посчитал несправедливым получить ещё и 10-секундный штраф, особенно если учитывать некоторые эпизоды, которые произошли в этом году и остались без наказания либо повлекли за собой пятисекундный штраф. На мой взгляд, 10 секунд за такой инцидент – это чрезмерно суровое наказание, если учитывать обстоятельства. Я отлично стартовал и провёл отличный первый круг. Кроме того, я очень хорошо рестартовал после появления виртуальной машины безопасности, что позволило мне атаковать Пьера.

Я пошёл по внутренней траектории в 13-м повороте. Мне казалось, что значительная часть моей машины уже была рядом с его машиной, поэтому я имел право рассчитывать на место. Однако мне его фактически не оставили. Я забирался на поребрик, пытаясь избежать контакта, но просто не смог этого сделать. Я не мог исчезнуть в тот момент, когда решил пойти в атаку. Я не заблокировал колёса и не потерял контроль над машиной. Просто на этой стадии я уже не мог раствориться в воздухе. И с учётом всех этих обстоятельств 10-секундный штраф – это безумие», — приводит слова Бермана RacingNews365.