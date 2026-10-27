Хельмут Марко вложился в ИИ-проект, позволяющий умершим обращаться к близким

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко инвестировал в стартап Lebensstimmen, также известный как Words That Remain. Проект использует искусственный интеллект, чтобы люди могли заранее подготовить личные прощальные послания, которые будут переданы близким после их смерти.

Платформа позволяет пользователям при жизни подготовить сообщения, выбрать адресатов и определить обстоятельства, при которых те будут переданы. В частности, технология предусматривает возможность обращения к гостям на собственных похоронах уже после смерти человека.

«Этот проект использует совершенно новые технологии, в первую очередь искусственный интеллект. Он предоставляет уникальную возможность выразить свою последнюю волю, а также позволяет человеку, который умер, лично обратиться к присутствующим на собственных похоронах.

Проект окружён экспертами, которые обладают высокой квалификацией и подготовкой как в технической, так и в юридической сфере. Я считаю, что потенциальный рынок для него охватывает весь мир. В автоспорте никогда не полагались на случай — его развивали благодаря смелости последовательно внедрять новые технологии на благо людей. Именно такой подход я вижу в Lebensstimmen», — приводит слова Марко пресс-служба стартапа.

Одним из элементов платформы станет ИИ-проповедник Fabertar, разработанный при участии священника собора Святого Стефана в Вене Тони Фабера. Он предназначен для подготовки речей на похоронах в случаях, когда семья хочет воспользоваться такой услугой или традиционного выступающего нет. При этом создатели проекта подчёркивают, что технология не должна заменять существующие религиозные и похоронные службы.

По заявлению компании, сообщения будут создаваться на основе информации, предоставленной самими людьми, и проходить проверку специалистами. Использование искусственного интеллекта будет обозначаться открыто. Разработчики также привлекли юридических и технических партнёров для решения вопросов конфиденциальности, безопасности и передачи сообщений после смерти их авторов.