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Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон поздравил Гарри Кейна с получением «Золотого мяча»

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон поздравил Гарри Кейна с получением «Золотого мяча»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», поздравил английского нападающего Гарри Кейна с победой в голосовании за «Золотой мяч».

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

«Заслуженно», — написал Хэмилтон в социальной сети.

33-летний англичанин стал первым обладателем «Золотого мяча» из состава немецкого клуба за 45 лет. Кейн занял первое место в голосовании, опередив нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Также Гарри оказался первым англичанином за 25 лет, получившим эту награду.

«Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В минувшем году обладателем награды стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

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