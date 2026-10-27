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На Гран-при Мексики Формулы-1 будет семь замен в первой тренировке

На Гран-при Мексики Формулы-1 будет семь замен в первой тренировке
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На первой тренировке Гран-при Мексики Формулы-1 семь резервных и молодых пилотов заменят основных гонщиков команд.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
30 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Не началось

Состав участников первой тренировки:

1. «Макларен» — Леонардо Форнароли выступит вместо Ландо Норриса.
2. «Кадиллак» — Колтон Херта вместо Валттери Боттаса.
3. «Хаас» — Рё Хиракава вместо Эстебана Окона.
4. «Альпин» — Габриеле Мини вместо Франко Колапинто.
5. «Уильямс» — Люк Браунинг вместо Алекса Албона.
6. «Мерседес» — Фредерик Вести вместо Джорджа Расселла.
7. «Ауди» — Фредди Слейтер вместо Габриэла Бортолето.

Колтон Херта проведёт пятую тренировку в сезоне за «Кадиллак». Американцу достаточно проехать 100 км за сессию, чтобы набрать необходимые 40 баллов и получить суперлицензию Формулы-1: сейчас в его активе 39 очков.

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