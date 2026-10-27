Макс Ферстаппен может уступить болид «Ред Булл» Аюму Ивасе на Гран-при Мексики — RN365

Японский гонщик Аюму Иваса может выступить за «Ред Булл» в первой тренировке Гран-при Мексики Формулы-1, заменив Макса Ферстаппена. Об этом сообщает RacingNews365. При этом окончательное решение о том, кого именно заменит Иваса, пока не подтверждено.

Иваса уже дважды садился за руль болидов основных пилотов «Ред Булл» в первой тренировке в нынешнем сезоне. Поэтому и Ферстаппену, и Хаджару необходимо пропустить по одной сессии, чтобы команда выполнила требования ФИА по предоставлению практики новичкам.

Помимо Ивасы, в первой свободной практике примут участие Леонардо Форнароли («Макларен»), Колтон Херта («Кадиллак»), Рё Хиракава («Хаас»), Габриеле Мини («Альпин»), Люк Браунинг («Уильямс»), Фредерик Вести («Мерседес»), а также Фредди Слейтер («Ауди»).