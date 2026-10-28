Боттас — о будущем в «Кадиллаке»: похоже, команда довольна тем, что я показываю

Финский гонщик Валттери Боттас заявил, что его контракт с «Кадиллаком» на сезон-2027 в порядке. Так пилот прокомментировал слухи о возможной потере места в команде на фоне неопределённости с составом американского коллектива.

«Да. Когда я подписывал контракт в прошлом году, я знал его условия, так что здесь всё в порядке. В конце концов, это Формула-1. Если бы коровы умели летать, понимаете… В этом спорте всегда может произойти что угодно. Но пока, похоже, команда довольна тем, что я показываю. Думаю, это самое главное», — приводит слова Боттаса издание Motorsport.

Боттас присоединился к «Кадиллаку» перед дебютным сезоном команды в Формуле-1 в 2026 году, подписав многолетний контракт. При этом точные условия соглашений и механизмы их продления на сезон-2027 публично не раскрывались.