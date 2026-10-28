Фото: специальный шлем Фернандо Алонсо для Гран-при Мексики

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» презентовала специальный шлем, в котором на Гран-при Мексики — 2026 выступит 45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо.

Фото: Pepperstone

Специальный шлем приурочен к продлению спонсорского соглашения между британским коллективом и австралийской компанией Pepperstone, амбассадором которой Алонсо станет с 2027 года.

Фото: Pepperstone

Pepperstone — австралийский брокер, предоставляющий услуги торговли валютой, акциями, товарами и другими классами активов в различных юрисдикциях. Компания была основана в 2010 году в Мельбурне, Австралия, Оуэном Керром и Джо Дэвенпортом.

Фото: Pepperstone

Фото: Pepperstone