Ферстаппен объяснил, с чем «Ред Булл» нужно разобраться перед Гран-при Мексики

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался в преддверии Гран-при Мексики.

«Гонка в Остине оказалась сложнее, чем мы ожидали, но нужно смотреть на ситуацию позитивно, ведь нам всё же удалось подняться на подиум. Во второй гонке тройника в Мексике условия будут совсем другими, чем в Остине, поэтому сложно предсказать, как мы там выступим.

Сначала нам нужно разобраться с машиной, и команда усердно над этим работает. Надеюсь, в Мексике мы сможем быть чуть более конкурентоспособными. Гонки здесь могут быть довольно сложными из-за высоты и перегрева, поэтому нам нужно убедиться, что система охлаждения работает исправно, а машина находится в оптимальном режиме. Местные болельщики всегда такие страстные, это приятно видеть, так что гонка будет интересной!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.