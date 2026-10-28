Вольф высказался о настрое «Мерседеса» на ГП Мексики

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о Гран-при Мексики.

«Остин продемонстрировал, на что мы способны с нашим последним обновлением, но оно также показало, над чем нам ещё нужно поработать. Мы повысили производительность, но добиться стабильных результатов оказалось сложнее. В прошлые выходные особенно сильно это ощутил на себе Джордж [Расселл], и наша команда сосредоточилась на том, чтобы понять, в чём проблема, и улучшить машину.

Чемпионат приближается к концу, но наш настрой не меняется. Мысли о результате не помогут нам его достичь. Мы сохраним дисциплину, будем работать над каждой сессией по мере её проведения и сосредоточимся на отработке основных навыков. Это касается и Фреда [Вести], который сядет за руль болида Джорджа на первой свободной практике. Он важный член нашей команды, и мы знаем, что можем положиться на его точную и полезную обратную связь во время пятничной программы», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.