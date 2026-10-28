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Риккардо заявил, что хотел уйти из Ф-1 в 2022 году

Риккардо заявил, что хотел уйти из Ф-1 в 2022 году
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Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо рассказал, как уже в 2022 году планировал завершить карьеру, когда выступал за «Макларен».

«Я могу сказать вам прямо сейчас: в Монако, в 2022 году, после гонки я сидел в своей квартире, разговаривал со своей командой и сказал: «Я больше не хочу этим заниматься».

Бывают моменты, когда я хотел просто сбежать от этого, но реальность такова, что вокруг тебя есть люди, которые говорят тебе: «Ты великолепен, ты всё ещё можешь это делать». В итоге ты тоже начинаешь верить многим из этих голосов. Я знаю, они не желают зла, но у тебя не так много шансов иметь собственные мысли.

Мне всё ещё не нравится, как это закончилось, но есть часть меня, которая благодарна, что в «Ред Булл», можно сказать, спустили курок. Я бы не хотел заниматься этим сейчас», — приводит слова Риккардо RacingNews365.

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