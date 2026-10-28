Чемпион Ф-1 Шектер проиграл суд налоговой из-за фермерского бизнеса на 6 млрд в Англии

Чемпион Формулы-1 1979 года британец Джоди Шектер проиграл судебное дело по поместью Лаверсток-парк, Гэмпшир, где он открывал фермерский бизнес, в который вложил £ 55 млн (около 6 млрд руб.), о чём сообщили в издании Daily Echo.

Чемпион Ф-1 1979 года оспаривал решение Налоговой службы Великобритании (HMRC) после того, как она отказалась позволить ему зачесть почти £ 3,8 млн с других доходов для компенсации убытков своего фермерского хозяйства.

Трибунал первой инстанции отклонил его апелляцию, постановив, что фермерская деятельность, осуществляемая Laverstoke Park Produce LLP, не соответствует условиям для получения им налоговой льготы. Спор сосредоточился на ферме Лаверсток-парк в Гэмпшире, где Шектер поставил целью создать ведущий бизнес по производству органических и биодинамических продуктов после переезда в Великобританию в 1996 году. Он создал Laverstoke Park Produce LLP в сентябре 2001 года и владел 99-процентной долей.

Масштаб инвестиций Шектера был подчёркнут в решении прошлого месяца, где говорилось, что он вложил чуть меньше £ 55 млн в товарищество в период с октября 2003 по март 2013 года. Судьи признали, что Шектер искренне хотел, чтобы бизнес приносил деньги, и заявили, что «абсолютно нет сомнений» в том, что он намеревался получить прибыль. Однако трибунал постановил, что фермерская деятельность, если рассматривать её отдельно, не велась на коммерческой основе.

Отдельная компания, единственным акционером и директором которой был Шектер, использовала бренд для продажи мясных и молочных продуктов. Но трибунал установил, что она ничего не платила товариществу за использование бренда, несмотря на то что в рамках бизнеса он считался его самым ценным активом. Трибунал заявил: «Организация, которая предоставляет свой самый ценный актив другой стороне для использования безвозмездно, по нашему мнению, не действует на коммерческой основе».

Судьи признали, что фермерская деятельность составляла часть более крупного бизнеса, но отклонили довод Шектера о том, что она была «вспомогательной» или второстепенной по отношению к этой более широкой деятельности. Это означало, что он не мог полагаться на освобождение от ограничений на получение налоговой льготы по фермерским убыткам.

Несмотря на отклонение апелляции, трибунал выразил «значительную печаль» по поводу исхода. Судьи признали огромные финансовые инвестиции и личную энергию, которые Шектер вложил в своё стремление создать успешный бизнес по органическому фермерству и производству продуктов питания. Поместье Лаверсток-парк близ Овертона было выставлено на продажу за £ 58 млн в мае 2025 года и оставалось в продаже по этой цене в сентябре того же года.