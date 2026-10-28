Фернандо Алонсо отреагировал на трагедию в испанском Толедо

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», прокомментировал трагедию, которая случилась утром, 28 октября, в испанской провинции Толедо, где столкнулись два высокоскоростных поезда.

«Глубоко потрясен произошедшим сегодня утром в Толедо. Мои искренние соболезнования семьям и всем пострадавшим. Благодарю службы экстренной помощи за их работу. Приношу свою поддержку», — написал Алонсо в социальных сетях.

При столкновении двух высокоскоростных поездов в Толедо погибли не менее 50 человек, более 179 пострадали. Предварительно катастрофа связана со сбоем автоматической системы безопасности и возможной человеческой ошибкой диспетчера.