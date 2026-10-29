На «Сириус Автодроме» стартует зимний сезон трек-дней

На «Сириус Автодроме» начнётся зимний сезон трек-дней — 2026/2027. Ближайшие заезды запланированы на 7-8 и 21-22 ноября 2026 года. Участники смогут тренироваться на гоночной трассе, тестировать автомобили и готовиться к сезону 2027 года.

Участвовать в трек-днях могут не только профессиональные гонщики, но и автолюбители на собственных легковых автомобилях. Заезды проходят на трассе Формулы-1 и позволяют улучшить навыки управления машиной и лучше чувствовать её поведение.

Для участия необходимо предоставить исправный легковой автомобиль, пройти техническую, административную и медицинскую проверки на территории автодрома и прослушать инструктаж. После этого участники смогут выезжать на трассу в рамках 15-минутных сессий.

Календарь зимнего сезона трек-дней на 2026-2027 годы:

7-8 и 21-22 ноября;

5-6 и 19-20 декабря;

16-17 и 30-31 января;

13-14 и 27-28 февраля;

13-14 и 27-28 марта;

10-11 апреля.

В календаре возможны изменения.