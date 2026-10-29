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На «Сириус Автодроме» стартует зимний сезон трек-дней

На «Сириус Автодроме» стартует зимний сезон трек-дней
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На «Сириус Автодроме» начнётся зимний сезон трек-дней — 2026/2027. Ближайшие заезды запланированы на 7-8 и 21-22 ноября 2026 года. Участники смогут тренироваться на гоночной трассе, тестировать автомобили и готовиться к сезону 2027 года.

Участвовать в трек-днях могут не только профессиональные гонщики, но и автолюбители на собственных легковых автомобилях. Заезды проходят на трассе Формулы-1 и позволяют улучшить навыки управления машиной и лучше чувствовать её поведение.

Для участия необходимо предоставить исправный легковой автомобиль, пройти техническую, административную и медицинскую проверки на территории автодрома и прослушать инструктаж. После этого участники смогут выезжать на трассу в рамках 15-минутных сессий.

Календарь зимнего сезона трек-дней на 2026-2027 годы:

  • 7-8 и 21-22 ноября;
  • 5-6 и 19-20 декабря;
  • 16-17 и 30-31 января;
  • 13-14 и 27-28 февраля;
  • 13-14 и 27-28 марта;
  • 10-11 апреля.

В календаре возможны изменения.

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