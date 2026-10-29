Сайнс усомнился, что увеличение числа гонок помогает популярности Формулы-1

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что слишком плотный календарь Формулы-1 может снижать внимание болельщиков к чемпионату. Испанец также обратил внимание на нагрузку на сотрудников команд, которым приходится проводить дома всего несколько дней в месяц.

«Если бы я был болельщиком, то был бы только рад, потому что чем больше гонок Формулы-1 я могу смотреть по телевизору, тем лучше. Помню, когда я был ребёнком, в календаре было всего 16 или 18 этапов. Мне не хватало Формулы-1, когда гонок не было много выходных подряд.

Но нам как виду спорта стоит задуматься, не становится ли это контрпродуктивным. Иногда нужно дать людям соскучиться по чемпионату, чтобы поддерживать их интерес. Когда гонки идут одна за другой, Формула-1 может начать восприниматься как лига, например английская Премьер-лига, а не как Лига чемпионов. Возможно, тогда люди уделяют матчам или гонкам меньше внимания. Поэтому чемпионату стоит подумать, действительно ли нужно проводить так много этапов подряд.

Думаю, в первую очередь нужно думать о сотрудниках команд, которые проводят дома всего три-четыре или пять дней в месяц. Именно им приходится тяжелее, чем гонщикам. В этом смысле мы находимся в более привилегированном положении. Посмотрим, как всё сложится. Я готов участвовать в любом количестве гонок, которое потребуется. Я хочу гоняться и люблю это. Но завершение сезона с тремя тройными уикендами подряд станет испытанием для организма, людей и психики», — приводит слова Сайнса издание RaceFans.