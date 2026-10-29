«Жаль, что Марко больше нет в команде». Ральф Шумахер — о радиопереговорах Хаджара в США

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал поведение французского гонщика Исака Хаджара во время Гран-при США. По мнению Шумахера, пилоту «Ред Булл» следует изменить манеру общения с командой и помнить об ответственности перед коллективом и брендом.

«Я бы не назвал это отсутствием воспитания, но так себя вести не следует. Жаль, что доктора Хельмута Марко больше нет в команде. Думаю, он бы обязательно провёл черту. Я не считаю, что такое поведение допустимо.

Одно точно не помогает — то, как Хаджар обращается с командой. Здесь я совершенно определённо выражаю свою позицию. Ему действительно нужно оставить такое поведение в прошлом. Теперь он несёт слишком большую ответственность перед командой, брендом и самим собой, чтобы продолжать так выражаться», — заявил Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Во время гонки Хаджар эмоционально отреагировал на возникшую проблему с машиной и выразил недовольство по командному радио. После финиша француз признался, что был в ярости из-за ситуации, и потребовал устранить недостатки болида.