Вольф: талант Антонелли — это в том числе и более € 10 млн, потраченных на его развитие

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился эмоциями накануне Гран-при Мексики, где пилот немецкой команды итальянец Андреа Кими Антонелли может досрочно стать чемпионом Формулы-1, а также рассказал, чего стоило развить его талант.

— В Мексике вы, скорее всего, отпразднуете чемпионский титул Антонелли: насколько вы гордитесь тем, что были всегда рядом на его пути к чемпионству?

— Очень сильно. Но это не моя заслуга, а всей команды и нашего молодёжного отдела, который обнаружил Кими, когда ему было 11 лет, а затем сопровождал его на всём пути роста и становления. Я читал интервью Пьеро Феррари, где он говорил, что талант Антонелли напоминает ему Ники Лауду, и, думаю, люди должны понимать: этот талант, то, что мы видим, — результат многих лет развития, многих лет жертв, интеграции в команду, сотрудничества с инженерами, 10 или более миллионов евро, потраченных на развитие его карьеры, его способностей и характера, а также усилий, которые он вложил, вместе с огромной работой, которую проделали его родители. И это не просто то, что случилось само собой, из ничего, — приводит слова Вольфа издание La Gazzetta dello Sport.