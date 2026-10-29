15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: талант Антонелли — это в том числе и более € 10 млн, потраченных на его развитие

Вольф: талант Антонелли — это в том числе и более € 10 млн, потраченных на его развитие
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился эмоциями накануне Гран-при Мексики, где пилот немецкой команды итальянец Андреа Кими Антонелли может досрочно стать чемпионом Формулы-1, а также рассказал, чего стоило развить его талант.

— В Мексике вы, скорее всего, отпразднуете чемпионский титул Антонелли: насколько вы гордитесь тем, что были всегда рядом на его пути к чемпионству?
 — Очень сильно. Но это не моя заслуга, а всей команды и нашего молодёжного отдела, который обнаружил Кими, когда ему было 11 лет, а затем сопровождал его на всём пути роста и становления. Я читал интервью Пьеро Феррари, где он говорил, что талант Антонелли напоминает ему Ники Лауду, и, думаю, люди должны понимать: этот талант, то, что мы видим, — результат многих лет развития, многих лет жертв, интеграции в команду, сотрудничества с инженерами, 10 или более миллионов евро, потраченных на развитие его карьеры, его способностей и характера, а также усилий, которые он вложил, вместе с огромной работой, которую проделали его родители. И это не просто то, что случилось само собой, из ничего, — приводит слова Вольфа издание La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Антонелли в двух очках от титула, а «Феррари» обогнала «Ред Булл». Итоги Гран-при США
Антонелли в двух очках от титула, а «Феррари» обогнала «Ред Булл». Итоги Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android