Гюнтер Штайнер высказался о трудностях Расселла в «Мерседесе»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сравнил трудности пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла с положением, в котором оказывались Даниэль Риккардо на закате карьеры и Льюис Хэмилтон перед переходом в «Феррари».

«По-моему, это скорее ситуация Даниэля Риккардо, чем Льюиса. Если вспомнить эпоху граунд-эффекта, у «Мерседеса» никогда не было лучшей машины – давайте признаем это честно. Льюис выступал в одной команде очень долго, и в какой-то момент у него, возможно, просто пропал запал. Сейчас в «Феррари» он снова его обрёл. Если вспомнить Дэнни Рикка, мне кажется, ситуация куда ближе.

Я надеюсь, Джордж сможет выпутаться, потому что Даниэль, к сожалению, так толком и не сумел вернуться. Для него всё стало только хуже, когда «Макларен» его выгнал, – это его сломало. Сейчас всё выглядит похожим образом, но у Джорджа есть люди рядом, которые в него верят, — например, Тото [Вольф]. Это поможет вернуть форму. И когда Тото отвечал Хельмуту [Марко], он просто обязан был высказаться именно так, чтобы поддержать Джорджа. Тото хочет выигрывать Кубок конструкторов, ему нужны два сильных гонщика. Но если Джордж не вернётся на прежний уровень хотя бы к концу следующего года, «Мерседес» начнёт действовать.

И для Тото тут не будет ничего личного. В коллективе начнут думать: «Что нужно сделать, чтобы выиграть Кубок конструкторов?» Ведь команда здесь ради этого, и винить её за такой подход нельзя. Если Джордж не будет давать результат, последуют перестановки. Я не говорю, что команда сейчас активно ищет замену, – ему дают время. Но если ничего не изменится, перестановки неизбежны», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags на YouTube.