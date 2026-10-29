Эмерсон Фиттипальди признался, что не ожидал от Антонелли настолько успешного сезона в Ф-1

79-летний двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди признался, что не ожидал увидеть настолько успешный сезон от 20-летнего пилота немецкой команды «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Нет, откровенно говоря, поскольку Джордж Расселл очень хорош, и мне казалось, что их результаты будут более близкими. Правда, в этом году многое было против Джорджа, ему не повезло, но также верно и то, что Кими часто был быстрее его в квалификации. Я должен сказать, что этого не ожидал. Не так. Не будем забывать, что в прошлом году Расселл выступил лучше, чем Хэмилтон. На этот раз он был поражён и в итоге проиграл Кими. Что ещё удивило? То, как он практически всегда реагировал под давлением, и его скорость в квалификации», — приводит слова Фиттипальди портал La Gazzetta dello Sport.