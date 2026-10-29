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Штайнер предположил, сколько раз за карьеру Антонелли станет чемпионом мира

Штайнер предположил, сколько раз за карьеру Антонелли станет чемпионом мира
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил уверенность в том, что карьера пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сложится успешнее, чем у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

«Безусловно. Феттель был хорош, но он также оказался в нужное время в нужном месте. Если же посмотреть на его переход в «Феррари», после этого от былой формы мало что осталось. Себастьян был очень хорош, но он не был исключительным талантом, каким являлся Макс [Ферстаппен] или каким сейчас будет Кими. Да, думаю, Антонелли выиграет больше четырёх титулов», – заявил Штайнер в подкасте The Red Flags на YouTube.

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